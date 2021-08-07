Японию накроют два мощных тайфуна

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Два тайфуны "Лупит" (с филиппинского — "безжалостный") и "Миринаэ" (с корейского — "Млечный путь") уже завтра, 8 августа, подойдут к Японским островам. Об этом информируют в Главном метеорологическом управлении государства.

Отмечают, что тайфун "Миринаэ" вплотную приблизится восточного побережья Японии утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет идти дальше на северо-восток.

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К утру воскресенья давление в центре тайфуна составит 985 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах - до 35, отмечают в управлении.

В Канаде, недалеко от города Онтарио, мощный торнадо обрушился на жилой район и повредил более 20 домов.