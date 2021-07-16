Мощный торнадо обрушился на жилой район: есть пострадавшие

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В Канаде, недалеко от города Онтарио, мощный торнадо обрушился на жилой район и повредил более 20 домов.

Об этом сообщило издание CTV.

Разрушительная стихия ранила восемь человек, четверо из них получили серьезные травмы.

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По словам пожарных, бригады проверяли под каждой кроватью и за каждой дверью, чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке под завалами.

Торнадо повредил более 20 домов. Около трех-четырех зданий придется соорудить заново.

Шторм длился 10-15 мин. Тысячи людей остались без электроэнергии.

"Местами это выглядит похоже на зону боевых действий. Ущерб катастрофический", - прокомментировал представитель полиции.

Провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от разрушительных ураганов. Это был самый мощный водоворот торнадо за десять лет. В общем зафиксировали не менее 10 смерчей. Три из них оказались мощными.