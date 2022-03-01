Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Медведева

Против Путина ввела санкции Япония.

Япония ввела санкции против руководства России. В частности, против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приказ Макрона: Франция начала "охотиться" на имущество российских олигархов

Также в список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали секретарь Совбеза Николай Патрушев; глава Минобороны России Сергей Шойгу; начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

В список санкций также попали 49 компаний и госорганов России.

Япония также введет санкции против Беларуси из-за ее "явной причастности" к российскому вторжению в Украину, в частности, против Александра Лукашенко и его окружения.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония ввела санкции против России, включающие запрет на выпуск российских облигаций в стране и замораживание активов некоторых россиян. Он добавил, что детали санкций будут проработаны и объявлены в ближайшие дни.

По словам Кисида, Япония имеет достаточные запасы нефти и сжиженного природного газа, поэтому в краткосрочной перспективе существенного влияния на поставку энергоносителей не будет.

Европейский Союз из-за войны России против Украины ввел новые персональные санкции против россиян. В этот список вошло 26 фамилий. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.