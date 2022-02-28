Приказ Макрона: Франция начала "охотиться" на имущество российских олигархов

Франция поддерживает Украину. Фото: twitter.com/LaTourEiffel

Правительство Франции заявило о готовности конфисковать у российских олигархов все их активы, находящиеся на территории страны.

Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр 28 февраля, пишет RFI.

"Мы установим всех российских деятелей, которые имеют активы во Франции и могут быть добавлены в европейские санкционные списки из-за их близости к российским властям, а также подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов", - сказал Ле Мер.

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Добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил провести "полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам, попавшим под европейские санкции".

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.