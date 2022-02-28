ЕС ввел новые санкции против россиян: опубликовали список

Европейский Союз из-за войны России против Украины ввел новые персональные санкции против россиян.
Об этом сообщают российские СМИ.
В этот список вошло 26 фамилий.
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Стали известны имена россиян, против которых Европейский Союз ввел новые персональные санкции из-за вторжения РФ в Украину. Список был опубликован российскими СМИ. В нем – 26 фамилий. Среди них глава "Роснефти" Игорь Сечин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пропагандистка Ольга Скабеева.
Также в санкционный список попали другие имена:
глава "Транснефти" Николай Токарев;
бизнесмен Алишер Усманов;
бизнесмен Петр Авен;
бизнесмен Михаил Фридман;
бизнесмен Сергей Ролдугин;
вице-премьер России Дмитрий Чернышенко;
глава Минстроя России Ирек Файзулин;
глава Минтранса России Виталий Савельев;
первый вицеспикер Радфеда Андрей Турчак;
журналист Тигран Кеосаян;
бизнесмен Александр Пономаренко;
журналист Модест Колеров;
журналист Роман Бабаян;
журналист Захар Прилепин;
журналист Антон Красовский;
журналист Аркадий Мамонтов;
заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук;
заместитель командующего Южного военного округа Алексей Авдеев;
заместитель командующего Южного военного округа Рустам Мурадов;
командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой;
бизнесмен Геннадий Тимченко;
бизнесмен Алексей Мордашов;
глава Промсвязи банка Петр Фрадков.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.
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