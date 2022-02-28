ЕС ввел новые санкции против россиян: опубликовали список

Персональные санкции ЕС ввел против 26 россиян. Фото: "Сегодня"

Европейский Союз из-за войны России против Украины ввел новые персональные санкции против россиян.

Об этом сообщают российские СМИ.

В этот список вошло 26 фамилий.

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Стали известны имена россиян, против которых Европейский Союз ввел новые персональные санкции из-за вторжения РФ в Украину. Список был опубликован российскими СМИ. В нем – 26 фамилий. Среди них глава "Роснефти" Игорь Сечин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пропагандистка Ольга Скабеева.

Также в санкционный список попали другие имена:

глава "Транснефти" Николай Токарев;

бизнесмен Алишер Усманов;

бизнесмен Петр Авен;

бизнесмен Михаил Фридман;

бизнесмен Сергей Ролдугин;

вице-премьер России Дмитрий Чернышенко;

глава Минстроя России Ирек Файзулин;

глава Минтранса России Виталий Савельев;

первый вицеспикер Радфеда Андрей Турчак;

журналист Тигран Кеосаян;

бизнесмен Александр Пономаренко;

журналист Модест Колеров;

журналист Роман Бабаян;

журналист Захар Прилепин;

журналист Антон Красовский;

журналист Аркадий Мамонтов;

заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук;

заместитель командующего Южного военного округа Алексей Авдеев;

заместитель командующего Южного военного округа Рустам Мурадов;

командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой;

бизнесмен Геннадий Тимченко;

бизнесмен Алексей Мордашов;

глава Промсвязи банка Петр Фрадков.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.