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понедельник, 23 июля 2018 15:34

Аномальная жара в Японии унесли жизни 44 человек

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Аномальная жара в Японии унесли жизни 44 человек
23 июля в Японии была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений в стране

Из-за аномальной жары в Японии, которая сохраняется уже 2 недели, погибли по меньшей мере 44 человека, тысячи были госпитализированы.

Об этом сообщает CNN.

Большинство умерших - пожилые люди, но есть и дети. 6-летний мальчик во время урока на улице не пережил солнечного удара.

23 июля в Японии была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений в стране - 41,1 градуса по Цельсию. Температура была зафиксирована в городе Кумагайя в префектуре Сайтама.

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Власти рекомендуют гражданам оставаться в помещениях, пользоваться кондиционерами и пить больше воды. Активное использованием кондиционеров в домах и офисах уже вызвало рост цен на электроэнергию в стране.

В России на севере Красноярского края в городе Норильск 20 июля выпал мокрый снег.

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Дата
23
июля

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