Проверили, можно наслаждаться арбузами в июле

Журналисты проверили качество арбузов с экспертами на рынке и в магазинах. Фото depo.ua

Журналисты вместе с экспертами проверили, можно ли есть ранние арбузы.

"Жара в южных регионах вызвала раннее созревание ягод. Сейчас они соответствуют всем нормам по нитратами и радионуклидами, поэтому эти арбузы можно применять в пищу без каких-либо оговорок", - констатировала Зоя Малимон, заведующий радиологическим научным отделом Государственного института по лабораторной диагностике, сообщает ТСН.

Специалисты при этом напоминают, что во всем нужно иметь меру, а еще придерживаться элементарных правил безопасности - мыть ягоды перед употреблением, а еще лучше - замачивать арбузы на час в воде.

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Медики предупредили, что покупные дыни и арбузы в июле употреблять крайне опасно, так как для их созревания, скорее всего, используются нитраты. Нитраты негативно влияют на работу кровяных телец. Ухудшают их способность разносить по организму кислород. Вызывают обезвоживание и повышение ацетона.