Погода не балует: Россию среди лета засыпает снегом

В России на севере Красноярского края в городе Норильск 20 июля выпал мокрый снег. Фото: ONLINE.UA

В России на севере Красноярского края в городе Норильск 20 июля выпал мокрый снег.

Местные активно публикуют в сети фото и видео явления, пишет 24tv.ua.

По словам жителей Норильска, снежинки лежали на земле не долго, а некоторые таяли прямо в воздухе. Утром в городе температура воздуха составляла +3°С.

Снег посреди лета вызвал ироническую реакцию горожан, которые заметили что "в Норильске даже в июле надо носить с собой шапки" и "это вам не на пляже расслабляться".

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В то же время, на некоторых видео видно, что машины и земля в Норильске покрыты несколькосантиметровым слоем снега, а видимость в воздухе низкое.

#снеглетом Публикация от Сашка (@shkurion) 20 Июл 2018 в 1:27 PDT

В Южно-Африканской республике из-за прихода холодного фронта выпал снег. Больше всего пострадали Западный, Северный и Восточный Кейптаун. Несмотря на заморозки, южноафриканские семьи занялись лепкой снеговиков, сноубордингом и игрой в снежки.