Анализ крови сможет выявить 50 типов рака

Иллюстративное фото. Анализ крови / Reuters

Национальная служба здравоохранения Великобритании, NHS, запустила анализ крови, который может обнаружить более 50 типов рака. Это должно помочь тысячам людей более успешно лечить болезнь на ранней стадии.

Анализ крови Galleri, разработанный калифорнийской медицинской компанией Grail, испытывают в следующие годы на 165 тыс. пациентов. Об этом пишет CNN.

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Компания Grail занимается выявлением рака. Она имеет поддержку инвесторов, включая самых богатых людей мира Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса. NHS надеется, что анализ будет особенно полезен для выявления типов рака, которые сейчас трудно диагностировать и лечить на ранней стадии.

Пилотная программа должна начаться в середине 2021-го. Охватит 165 тыс. человек, в том числе, 140 тыс. в возрасте 50-79 лет. У них нет симптомов, но они будут ежегодно сдавать анализы в течение 3-х лет. Остальные 25 тыс. будут людьми с возможными симптомами, которым предложат сдать анализ для ускорения установления диагноза. Результаты ожидают к 2023-му. После этого около 1 млн британцев сможет пройти тест в 20250м, и впоследствии расширят для более широкого анализа населения. Об этом заявляют в NHS.