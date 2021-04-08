Американка обрезала длинные ногти в мире - фото

Женщина с самыми длинными ногтями в мире, обладательница титула Книги рекордов Гиннеса Аянна Уильямс, рассталась со своим маникюром.

Чтобы обрезать ногти, понадобился специальный электрический инструмент, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Автор: guinnessworldrecords.com Американка не стригла ногти с 90-х

Длина ногтей Аянны Уильямс составила 733,55 см. Это первый раз рекордсменка остригла ногти с начала 1990-х. Впервые женщину официально признали рекордсменкой в ​​2017 году. В то время ее ногти достигали длины 576,4 см. Ей нужно было более 2 бутылки лака для ногтей и 20 ч., чтобы сделать маникюр. 2 бутылки лака переросли в 3-4, а красить ногти пришлось несколько дней.

Из-за ногтей женщина не могла выполнять некоторые действия, например, мыть посуду или застилать кровать.







Если ногти внезапно начали ломаться, это может означать, что возникли проблемы со здоровьем. Плохое состояние ногтей - это один из симптомов того, что организму может не хватать витаминов или микроэлементов. Когда есть уверенность в здоровье, но ногтевая пластина в плохом состоянии, ее можно восстановить несколькими способами.