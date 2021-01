Американец выиграл в лотерею более $700 млн

В США житель штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею Powerball на сумму $731,1 млн.

Билет был куплен на северо-западе штата и совпал со всеми шестью номерами Powerball. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет лотереи.

Этот выигрыш стал 4 по величине джекпотом в истории Powerball и 6 - в истории США.

Обладатель билета сможет получить $731,1 млн частями в течение 29 лет или получить одноразовую выплату в сумме $546,8 млн. Оба варианта предусматривают уплату налога.

ICYMI: Here are last night's jackpot winning #Powerball numbers 🎉



📍 The $731,100,000 winning ticket was sold in #Maryland



View all prize payouts ➡️ https://t.co/twoJ2hggAI pic.twitter.com/Qwlbf6RuiN