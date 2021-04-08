Американцы взяли Багдад

Падение статуи Хусейна в Багдаде / Wikipedia

9 апреля 2003-го, через 3 недели после начала вторжения в Ирак, американские войска снесли бронзовую статую Саддама Хусейна на площади Фирдос в Багдаде, символизировало конец долгого жестокого правления иракского лидера.

Драматические фото поверженной статуи и празднований багдадцев мгновенно разлетелись по миру. Хусейн в то время еще скрывался, но большинство страны была под контролем США. События этого дня позже стали известны как "Падение Багдада".

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"Саддам Хусейн теперь занимает законное место вместе с Гитлером, Сталиным, Лениным и Чаушеску в пантеоне неудачных жестоких диктаторов, а иракский народ идет к свободе", - заявил тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфельд.

Однако война в Ираке была далека от завершения. Хусейна американские войска взяли в декабре 2003-го и казнили иракцы в декабре 2006-го. Однако США официально ушли из Ирака только в декабре 2011-го, через 8 лет после начала конфликта.