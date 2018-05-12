Американцы перехватили два российских бомбардировщика

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 у штата Аляска.
Об этом сообщило CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, которое обеспечивает аэрокосмическую безопасность США и Канады.
"Примерно в 10 утра два истребителя NORAD F-22 на Аляске перехватили и идентифицировали два российских самолета ТУ-95 "Медведь", которые летели в опознавательной зоне противовоздушной обороны США вокруг западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", - заявил представитель Командования Эндрю Хеннесси.
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Американские истребители перехватили оба Ту-95 и наблюдали за ними, пока те не оставили идентификационную зону, направляясь на запад.
Последний раз российские бомбардировщики появлялись над Аляской год назад. В России же это отрицали, заявив, что самолеты не вылетали из нейтральных вод.
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