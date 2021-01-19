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вторник, 19 января 2021 14:58

Американцы массово скупают оружие на фоне инаугурации Байдена

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Американцы массово скупают оружие на фоне инаугурации Байдена
Американцы скупают оружие. Фото: Reuters

В США перед инаугурацией новоизбранного президента Джо Байдена массово скупают огнестрельное оружие - пистолеты Glock и полуавтоматическое оружие раскупили почти во всех магазинах.

Об этом сообщили Forbes.

Одно из предвыборных обещаний Байдена было запретить штурмовое оружие и положить конец насилию с его применением. Политик хотел ограничить накопление и онлайн-продажу оружия.

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По мнению Forbes, именно поэтому американцы в панике его скупают.

"Мы продаем много штурмовых винтовок. Люди обеспокоены запретом штурмового оружия, о котором, как мы слышали, говорили Байден и Камила Харрис", - прокомментировал менеджер одного из магазинов оружия в Калифорнии Даниэль Джеймс.

За неделю продали 192 единицы Glock 19.

Последователи движения QAnon хотели выдать себя за нацгвардейцев, чтобы попасть на инаугурацию президента Джо Байдена, запланированную на 20 января.

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