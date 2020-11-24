Американцы хотят видеть Трампа на президентских выборах 2024 года

47% опрошенных американцев хотят видеть Трампа на следующих выборах. Фото: Reuters

Граждане США захотели, чтобы Дональд Трамп участвовал в следующих президентских выборах 2024 года.

Согласно результатам опросов газеты Hill и Исследовательской службы Харриса, 47% американцев поддержали участие Трампа на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп прервал участие в саммите G20 ради партии в гольф

За участие Трампа голосовали в основном сторонники республиканцев - 75%. 24% граждан, которые поддерживают демократов, захотели видеть Трампа на выборах 2024 года.

Недавно президент США Дональд Трамп, который согласился начать передачу дел новоизбранному главе государства Джо Байдену, сообщил о продолжении борьбы за пересмотр результатов выборов.