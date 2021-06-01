"Альфа", "Бета", "Гамма". Штаммы Covid-19 получили новые названия

Ковид-штаммы получили новые названия. Фото: DR

Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы Covid-19 буквами греческого алфавита.

"Группа экспертов ВОЗ рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения (вариантов) в ненаучной среде", сообщает ВОЗ.

В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют "британским", "индийским". Это стигматизирует страны, где разновидность Covid-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.

В частности, штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике – "Бета", в Бразилии – "Гамма".

Две разновидности "индийского" штамма назвали "Дельтой" и "Капоте".

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Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса, который сочетает признаки индийского и британского штаммов. О гибриде двух мутаций заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тай Лонг. Новый вариант Covid-19 быстро распространяется, а потому представляет угрозу.