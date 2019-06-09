Активист напомнил российскому послу об Олеге Сенцове

В Молдове активист с плакатом #SaveOlegSentsov перекрыл дорогу российскому послу. Фото: Facebook

В Молдове местный активист Ваан Мартиросян с плакатом в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова перекрыл дорогу автомобилю посла России.

Об этом сообщается на странице в Facebook акции #SaveOlegSentsov.

"Во время визита посла Российской Федерации в парламент Молдовы активист Ваан Мартиросян преградил путь автомобилю посла и еще раз напомнил об Олеге Сенцове, других политзаключенных и пленных моряках", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Сенцов набрал 30 килограммов

25 августа 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова до 20 лет строгого режима. Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014-го. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.