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воскресенье, 09 июня 2019 19:07

Активист напомнил российскому послу об Олеге Сенцове

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Активист напомнил российскому послу об Олеге Сенцове
В Молдове активист с плакатом #SaveOlegSentsov перекрыл дорогу российскому послу. Фото: Facebook

В Молдове местный активист Ваан Мартиросян с плакатом в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова перекрыл дорогу автомобилю посла России.

Об этом сообщается на странице в Facebook акции #SaveOlegSentsov.

"Во время визита посла Российской Федерации в парламент Молдовы активист Ваан Мартиросян преградил путь автомобилю посла и еще раз напомнил об Олеге Сенцове, других политзаключенных и пленных моряках", - говорится в сообщении.

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25 августа 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова до 20 лет строгого режима. Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014-го. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

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