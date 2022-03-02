Акции Сбербанка теперь ничего не стоят - Минцифры пошутило

Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными.
Об этом сообщает Минцифры.
"Обуховский завод туалетной бумаги, ваш выход!" – шутит министерство.
Ранее стало известно, что стоимость расписок Сбербанка на бирже в Лондоне обвалилась до 1 цента.
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Еще осенью прошлого года они стоили больше $20.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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