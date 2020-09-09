Адвокат Колесниковой рассказала, какое дело ей "шьет" Лукашенко

Члена президиума координационного совета Марию Колесникову подозревают в уголовном деле о публичных призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь.

Об этом заявила адвокат задержанной Людмила Козак, сообщает ТАСС.

"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", - отметила Козак.

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Накануне в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой. Позже появилась новость, что Колесникова не собиралась покидать территорию страны. Ее держат в расположении пограничного отряда в Гомельской области.

После выборов 9 августа главную оппонентку Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли в Литву. Четырех членов координационного совета оппозиции задержали, двое уехали из страны. На свободе остается лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

На данный момент Алексиевич является последней из 7 членов президиума координационного совета оппозиции, которые еще не арестованы и не за границей.