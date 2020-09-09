На свободе в Беларуси с семи лидеров оппозиции остаются только двое

В Беларуси месяц продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. Фото: REUTERS

В Беларуси на свободе остаются только два из семи членов президиума Координационного совета.

Это юрист Максим Знак и нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. Об этом сообщает "Белсат".

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Знак заявил, что не собирается покидать Беларусь на фоне протестов после выборов президента.

"Я лично не готов оставлять Республику Беларусь", - заявил оппозиционер.

Накануне в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой. Позже стало известно, что Колесникова не собиралась покидать территорию страны. Ее держат в расположении пограничного отряда в Гомельской области.