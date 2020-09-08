Прибыли два белорусских оппозиционера, и Колесниковой среди них нет - Госпогранслужба

Двое членов Координационного совета белорусской оппозиции прибыли в Украину, однако соратницы Светланы Тихановськои Марии Колесниковой среди них не было.

Это на своей официальной странице подтвердила Государственная пограничная служба Украины.

"ДПС сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Беларуси - Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы . Гражданка РБ Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала ", - говорится в сообщении.

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Утром, 8 сентября, представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5:00 утра в одной машине.

Сначала заявляли, что граница на выезд пересекли все трое. После 9:00 представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникову задержали.

7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.

ЕС призвал власти Беларуси немедленно освободить члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, и назвал похищение позором.