В Беларуси посреди улицы похитили соратницу Тихановской

Марию Колесникову утром неизвестные затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Фото: facebook.com/maria.kalesnikava

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября люди в масках посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщила белорусскому порталу TUT.BY читательница, которая стала свидетелем событий.

Это произошло в 10:00 возле Национального художественного музея.

Читательница Анастасия не смогла снять возможное похищение, поскольку боялась, что ее тоже увезут.

"Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью" Связь "на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они едут", - рассказала Анастасия.

Телефон Марии Колесниковой работает, но дозвониться до нее не могут. Также недоступен и пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

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"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член Координационного совета Максим Знак.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что уже более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше. 9 сентября состоится встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.