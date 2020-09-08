Задержанная Колесникова находится в пограничном отряде

Колесникову держат в пограничном отряде в Гомельской области. Фото: REUTERS

Члена Координационного совета Марию Колесникову держат в расположении пограничного отряда в Гомельской области.

Об этом сообщает штаб екс-претендента на участие в президентских выборах Беларуси Виктора Бабарыка.

"К нашему штабу с анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском пограничном отряде (военная часть 1257 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н. П. Прудок)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в интересах Колесниковой подписан договор с адвокатом из города Мозыря, который направил в военную часть сообщения о принятии защиты и копию ордера.

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Кроме того, Госпогранкомитет, который подтвердил задержание, также не сообщил, кто именно задержал Колесникову, и при каком условии она находится в загоне.

"Рабочая группа просит государство провести расследование и сообщить о результатах. Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратит насильственные акты со стороны действующей власти", - говорится в сообщении.

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.