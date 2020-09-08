Стали известны детали задержания Колесниковой

Колесникову задержали на границе с Украиной. Фото: facebook.com/maria.kalesnikava

Члена Координационного совета Марию Колесникову задержали при пересечении границы с Украиной.

Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Сейчас происходит процесс предоставления правовой оценки этой ситуаций", - сказал Бичковский.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал выезд белорусской оппозиции - "насильственным выдворением из родной страны".

"Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу.

Она осталась на территории Республики Беларусь ", - написал Геращенко в Facebook.

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В белорусском ведомстве отметили, что другие члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной на КПП Киевской области.

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.