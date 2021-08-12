Adidas продав Reebok за €2 млрд

Adidas продал свой бренд Reebok за более чем €2 млрд. Фото: DW

Немецкий концерн спортивной обуви и одежды Adidas объявил о продаже бренда Reebok.

Сумма сделки составила €2,1 млрд. Об этом говорится в заявлении Adidas.

"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и команда, стоящая за ним, сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены собственника бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха", - отметил генеральный директор Adidas .

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Adidas приобрел Reebok в 2006 году. В 2016 году Reebok инициировал план по восстановлению позиций, благодаря чему бренд смог улучшить свои перспективы роста и прибыльности.

В феврале Adidas объявил о решении продать свой бренд Reebok на фоне ухудшения его финансовых показателей.

В Adidas считают, что бренды "смогут лучше реализовать свои потенциалы независимо друг от друга".

Спортивная обувь в тренде. Его надевают ко всем образов. Надо быть осторожными, потому что есть разновидности, предназначенные только для спортивных занятий. Универсальный вариант - кожа и замша сверху, лаконичный дизайн снизу.