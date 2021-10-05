После 21 дня в открытом океане экспедиция Колумба открыла Америку

Возможен посмертный портрет Христофора Колумба кисти Себастьяно дель Пьомбо, 1519 год / Метрополитен-музей

После трех недель плавания в открытом океане в два часа ночи 12 октября 1492 года вахтенный матрос каравеллы "Пинта" Родриго де Триана увидел землю - остров Волтинга в Багамском архипелаге. Он стал первым из десятка островов, открытых в первой экспедиции Христофора Колумба. Их он считал частью Восточной Азии, в которую он якобы прокладывал маршрут.

С падением под натиском осман Константинополя в 1453 году, торговый путь в Индию за пряностями и шелком, который ранее проходил по суше через Ближний Восток, для европейцев усложнился. В поиске новых маршрутов самого большего успеха достигли португальцы, которые с начала XV века пытались обогнуть Африку.

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Альтернативный маршрут в Индию португальскому королю Жуану II предложил генуэзец Колумб - опытный торговый агент, который много лет провел в плаваниях Средиземноморьем, бывал в Исландии и Западной Африке, и несколько лет жил в Лиссабоне. Не имея системного образования, он самостоятельно изучил астрономию, географию и считал, что только Атлантический океан отделяет Европу от Индии, к туда можно доплыть, двигаясь на запад. Основываясь на ложных расчетах радиуса Земли и ложных представлениях о размере Евразии, Колумб говорил, что расстояние от Канарских островов до Японии - 3700 км. Это в шесть раз меньше реальная. Жуан II отверг предложение Колумба.

Несмотря на многолетние неудачи, надежды реализовать намерение Колумб не терял и снарядил брата Бартоломео в Англию и Францию. Того приняли при дворах, но успеха он тоже не достиг. Сам Колумб добился аудиенции у кастильского королевы Изабеллы. Созванная королевой совет картографов, мореплавателей, ученых и астрологов отклонил проект Колумба как абсурдный. Однако через 2,5 года, когда испанцы покорили последний мусульманский анклав на Пиренеях, к нему снова вернулись. Окрыленные победой, Изабелла Кастильская и ее муж Фернандо Арагонский приняли Колумба в только что завоеванной Гранаде, согласовав экспедицию.

На собранные небольшие деньги наняли три посредственные корабли небольшой тоннажности. После короткой подготовки 3 августа группа в составе 90 человек отправилась из порта Палос-де-ла-Фронтера в Андалусии. Через шесть дней достигла Канарских островов, где сделала остановку, и 6 сентября отправилась в плавание на запад.

На 21-й день плавания, 7 октября, в небе заметили стаи птиц и Колумб изменил курс корабля, чтобы следовать за ними. Решение оказалось правильным и ночью 12 октября 1492 года вахтенный матрос Родриго де Триана увидел сушу.