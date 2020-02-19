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среда, 19 февраля 2020 18:37

Адепты "русского мира" активизировались в Словакии

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Адепты &quot;русского мира&quot; активизировались в Словакии
Встреча глав и представителей православных Церквей для обсуждения "украинского церковного вопроса" состоится в Аммане, Иордания, 26 февраля. Православие представляют 15 автокефальных Церквей. Главы четырех крупнейших дали понять, что в Амман не поедут. Это Константинопольский, Александрийский Патриарх, Кипрский и Элладский архиепископ Карикатура Евгении Олийнык

Влияние Кремля на православную среду усиливается. Возросла идеологическая составляющая, которая через адептов "русского мира" проникает в религиозные учебные заведения в Восточной Европе. Об этом пишет чешское издание Gojda.

В качестве примера, называет Прешовский университет в Словакии, который является третьим по количеству факультетов и единственным высшим учебным заведением богословского образования в стране, где часть учебы происходит в семинарии.

Университет имеет греко-католический и православный богословские факультеты, учеба на которых имеет спрос среди граждан соседних стран. В состав университета входят также Пастырский центр и Православная духовная семинария.

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"Именно Православная семинария используется Москвой для идеологической обработки семинаристов в интересах РПЦ и "русского мира", - сообщает чешское издание.

Ректором семинарии и профессором факультета "Православного богословия" является Милан Герка. Он же - протоиерей Православной Церкви Чешских земель и Словакии, доктор богословия, секретарь Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Милан Герка и преподаватели факультета, по информации Gojda, "проводят агитационную работу в студенческой среде по распространению идей т.н. "русского мира", навязывания мысли о "закарпатской нации", опровержению факта существования Украины как самостоятельного государства в историческом и современном контексте, отрицания существования государственного языка, автокефальной церкви".

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Отмечается также, что ректор Герка - выпускник церковной семинарии РПЦ в Ленинграде еще времен бывшего СССР. Он активный сторонник политики президента РФ Владимира Путина, проповедует в Православной семинарии идею возобновления статуса России как "старшего брата" для всех славянских народов, негативно высказывается о поддержке Константинополем создания на территории Украины автокефальной православной церкви Украины.

Студентам же, которые вступают в дискуссии и выражают несогласие с такой позицией, угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви.

Изданием упоминаются и другие "пророссийские" проповедники семинарии.

"Например, иеромонах Агафангел также продвигает идеи "русского мира", участвует в организации в Украине крестных ходов Московского патриархата, периодически ездит в Москву.

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Священник Марек Цицу, вице-президент братства православной молодежи Словакии, которое функционирует в рамках Православной Церкви Чешских земель и Словакии, проводит богослужение в одном из приходов Московского патриархата в Закарпатской области также отличается пророссийскими взглядами", - указывается в сообщении Gojda.

Руководители Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время собирается посетить Иорданию для участия в т.н. "совещании представителей поместных церквей", где Москва хочет осудить решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины и поставить под сомнения первенство Константинопольского Патриархата.

6 января 2020-го исполнился год с дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинской православной Церкви. Тогда в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Эпифанию.

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