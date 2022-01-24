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понедельник, 24 января 2022 08:43

Абу-Даби обстреляли ракетами

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Абу-Даби обстреляли ракетами
Хуситы передали "послание". Самолетам закрыли воздушное пространство над Абу-Даби. Фото: t.me/Ateobreaking

В ночь на 24 января столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби обстреляли ракетами. Местные жители слышали четыре громких взрыва и звуки сирен.

Об этом сообщили в Telegram Ateo Breaking.

Ракетный огонь по Абу-Даби открыли хуситы примерно в 02:55. Вскоре информацию о взрывах подтвердили в полиции. Там сообщили, что ракеты перехватили силами ПВО, отметили в Ateo Breaking.

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Вскоре стало известно, что над Абу-Даби закрыли воздушное пространство для самолетов.

Хуситы уже обратились к правительству ОАЭ с предупреждением. Они заявили, что могут напасть на Бурдж-Халифу и опубликовали провокационную картинку.

Как передает Telegram-канал, военные обозреватели утверждали, что хуситы обстреливали Абу-Даби из новейшего вооружения, которое им передал Иран.

"В священной Мекке развернули систему ПВО для защиты святынь из-за угрозы, исходящей от Ирана и его последователей в регионе", - передает слова корреспондента Mustafá Elasri Ateo Breaking.

Пострадавших в результате ракетного удара нет, а остатки перехваченных ракет упали в отдельных районах вокруг Абу-Даби, сообщило Министерство обороны страны, передает "Радио Свобода".

Ракетный удар стал вторым по ОАЭ после нападения на прошлой неделе, в результате которого пострадал склад горючего в Абу-Даби. Тогда погибли три человека и произошел пожар возле международного аэропорта.

За нападением стоят повстанцы Хути, поддерживаемые Ираном. Они же взяли на себя ответственность и за беспилотный и ракетный удар 17 января, ставший серьезной эскалацией конфликта в Йемене, добавили в Минобороны ОАЭ.

Это вызвало серию авиаударов по Йемену, в том числе по тюрьме, которой руководят повстанцы Хути. По меньшей мере 82 человека погибли и десятки получили ранения.

В сентябре прошлого года армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Сектору Газы в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, вызвавших пожары в Шаарха-Негеве. Самолеты израильских ВВС поразили объект по производству ракет ХАМАС, а также военный комплекс с бетонным заводом в Хан-Юнисе.

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