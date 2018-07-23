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понедельник, 23 июля 2018 21:55

Я ни в чем не уступил: Трамп сделал эмоциональное заявление

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Я ни в чем не уступил: Трамп сделал эмоциональное заявление
Трамп отметил, что ни в чем не уступил Путину во время встречи в Хельсинки. Фото: 1NEWS

Президент США Дональд Трамп считает, что ни в чем не уступил Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки.

Также лидер Белого дома отметил, что им с российским президентом удалось найти общий язык. Соответствующее сообщение Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте.

"Когда вы слышите отрицательные (сообщение - ред.) От фейковых новостей о моей встрече с президентом Путиным, и все, в чем я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о будущей выгоде для обеих стран. Также мы очень хорошо поладили, что хорошо, кроме как для коррумпированных медиа ", - написал он.

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Президент США Дональд Трамп неожиданно снова назвал попытки России повлиять на избирательный процесс во время кампании-2016 ложью. Хотя ранее неоднократно соглашался с выводами разведки.

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