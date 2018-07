Я ни в чем не уступил: Трамп сделал эмоциональное заявление

Президент США Дональд Трамп считает, что ни в чем не уступил Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки.

Также лидер Белого дома отметил, что им с российским президентом удалось найти общий язык. Соответствующее сообщение Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте.

"Когда вы слышите отрицательные (сообщение - ред.) От фейковых новостей о моей встрече с президентом Путиным, и все, в чем я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о будущей выгоде для обеих стран. Также мы очень хорошо поладили, что хорошо, кроме как для коррумпированных медиа ", - написал он.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!