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суббота, 20 июля 2019 11:53

96-летний спортсмен установил мировой рекорд

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  96-летний бегун. Фото: RunWashington
96-летний бегун. Фото: RunWashington

Рой Энглерт из Вирджинии победил на чемпионате по легкой атлетике USATF Masters Outdoor. 96-летний бегун преодолел пять километров за 42 минуты.

Летний спортсмен установил новый мировой рекорд, улучшив предыдущее достижение на 8 минут, сообщает Runners World.

"Это весело. Но самый веселый момент наступает, когда вы пересекаете финишную линию. Я не считаю себя источником вдохновения. Выигрывать легче, когда пережил других конкурентов", – говорит спортсмен.

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С 1 июля в Украине пенсии вырастут для граждан с большим трудовым стажем, но небольшой зарплатой, которую имели во время работы. Повышение получат 2,5 млн человек. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет, мужчин - свыше 35 лет. Для них пенсия составит не менее 2 тыс. грн. Соответствующее решение Кабинет министров принял 26 июня на заседании правительства.

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