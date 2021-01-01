80-летняя королева вакцинировалась от коронавируса

Маргрете II получила прививку против коронавируса. Фото: Reuters

80-летняя королева Дании Маргрете II вакцинировалась от коронавируса.

Ей предложили вакцинироваться за рискованный возраст и потому, что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей. Об этом сообщает DR.

"В стране в первую очередь вакцинируют жителей домов престарелых и персонал, вторыми - лиц старше 65 лет, получают дома помощь от соцслужб, третьими - человек в возрасте от 85 лет", - говорится в сообщении.

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В свою очередь жители Дании в целом одобряют то, что королева, как первое лицо государства, получила вакцину среди первых.

В датской королевской семье уже были случаи заражения коронавируса - в середине декабря болел внук королевы, принц Кристиан. В других членов семьи тесты оказались отрицательными, и Рождество они праздновали уже вместе.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемого вспышка заболеваемости после новогодних праздников и сезонную эпидемию гриппа.