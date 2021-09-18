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суббота, 18 сентября 2021 19:25

78-летнего миллиардера приговорили к пожизненному заключению: подробности

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78-летнего миллиардера приговорили к пожизненному заключению: подробности
78-летнего миллиардера Роберта Дарста приговорили к пожизненному за убийство. Фото: EPA/UPG

В США 78-летнего миллиардера Роберта Дарста приговорили к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности.

Мужчина в 2000 году убил свою подругу Сьюзан Берман. При этом миллиардер признался еще в нескольких убийствах, сообщает Associated Press.

Дарста арестовали в марте 2015 года. Это произошло после того, как во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" мужчина случайно признался в совершении нескольких убийств, включая Сюзан Берман. Он пошел в ванную комнату, забыл снять с себя микрофон и сказал: "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".

На допросе Дарст путался в показаниях. В конце миллиардер заявил, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой женщины.

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Присяжные суда Лос-Анджелеса обсуждали дело в течение трех дней и в результате вынесли обвинительный вердикт. Сам миллиардер на суде отсутствовал, поскольку находился на самоизоляции через COVID-19.

В городе Смила Черкасской области женщина из-за ревности убила свою подругу. Убийство произошло во время застолья.

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Дата
18
сентября

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