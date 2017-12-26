54-летний экстремал отличился опасным трюком - удивительные фото и видео

Автор: Facebook Неугомонный Штайнер в начале декабря совершил полет на параплане в костюме Санты.

54-летний австриец Пауль Штайнер совершил очень сложный и опасный полет.

Мужчина вылетел с пещеры наружу на своем параплане. Данный трюк осуществил впервые за 27 лет занятия этим спортом, сообщает Heute.

Полет состоялся в конце октября, но журналистам издания стало известно о нем только сейчас

Штайнер для трюка выбрал пещеру Альмберглох вблизи озера Грундельзее. Она находится в австрийских Альпах на высоте 1520 м над уровнем моря.

Видео полета выложил на своей странице в Facebook.

Трюк требовал длительной предварительной подготовки. Спортсмен встретился с препятствиями: в спину дул ветер, выход из пещеры был угрожающе узким. Стартовый разгон тяжело давался из-за сыпучего грунта в пещере. Стропы парашюта могли запутаться и привести к травме или даже худшие последствиям. Парашют не должен был коснуться каменных стен.

Фото: Heute

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Штайнер имеет почти 30-летний опыт параглайдинга и смог успешно осуществить полет.

"Вызов нового и желание испытать предел своих возможностей толкают меня вперед", - заявил спортсмен после приземления.

101-летний Брайсон Уильям Хейс из юго-западной Англии стал самым старым в мире парашютистом, который когда-либо прыгал в тандеме. Рекордный прыжок мужчина совершил 14 мая. После приземления признался, что был "на седьмом небе от счастья".