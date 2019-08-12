5 детей погибли во время пожара в детском саду

В Пенсильвании, в городе Эри, в детском саду произошел пожар.
Погибло 5 детей. Еще один ребенок попал в больницу, сообщает CBC.
Погибшим было от 8 месяцев до 7 лет.
Также пострадали двое взрослых. Среди них - владелица детского центра.
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Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
В селе Шевченково Витовского района Николаевской области загорелся дом, где проживала многодетная семья. Взрослых дома не было: отец был на работе, мать ушла в магазин.
Из дома выбежали 8 старших детей. 4-летний мальчик погиб.
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