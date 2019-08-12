5 детей погибли во время пожара в детском саду

Пожар в детском саду унес жизни 5 детей. Фото: 112

В Пенсильвании, в городе Эри, в детском саду произошел пожар.

Погибло 5 детей. Еще один ребенок попал в больницу, сообщает CBC.

Погибшим было от 8 месяцев до 7 лет.

Также пострадали двое взрослых. Среди них - владелица детского центра.

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Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

В селе Шевченково Витовского района Николаевской области загорелся дом, где проживала многодетная семья. Взрослых дома не было: отец был на работе, мать ушла в магазин. Из дома выбежали 8 старших детей. 4-летний мальчик погиб.