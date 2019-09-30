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понедельник, 30 сентября 2019 15:44

4 страны поддержали Украину и будут бойкотировать открытие сессии ПАСЕ

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4 страны поддержали Украину и будут бойкотировать открытие сессии ПАСЕ
О решении не участвовать в открытии сессии грузины сообщили в проведенных консультаций Фото: ukrinform.ua

Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии сегодня не будут принимать участия в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли такие общие решения: не участвовать в мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы, не участвовать в открытии сегодняшней сессии в 12:00, провести встречу с французским госсекретарем мадам Моншален, после этой встречи вновь провести консультации о дальнейших совместных действиях", - рассказал он.

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О решении не участвовать в открытии сессии грузины сообщили до проведенных консультаций. Гончаренко отметил, что в Киев приедет для консультаций президентский комитет ПАСЕ, в состав которого входят президент ПАСЕ и лидеры политических групп Парламентской ассамблеи.

Украина в знак протеста отказалась отправлять новую делегацию на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против возвращения России. В течение проведения сессии Украины проведет консультации с партнерами для нахождения общих подходов к ситуации с безусловным возвращением России в ПАСЕ, а также призвала провести расширенные консультации по этому вопросу. ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокировки возвращения российской делегации в организацию.

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