2-летний ребенок выжил после падения с 17-го этажа

Китаянка Юэюэ, 2,5 года, выжила после падения с 17 этажа в китайском городе Цзянсу. Теперь ее называются "маленькая супер-девочка".

Баба оставила ребенка одного и она выпала из окна. Оказавшись на земле, встала и начала кричать родителей, рассказывает Daily Mail.

Женщина ухаживала девочку в отсутствие родителей. Вышла в бакалейной лавки за продуктами. Юеюе проснулась и пошла искать ее. Выглянула в окно и выпала. Ребенок затормозила о деревья внизу. Грунт был мокрым от дождя, поэтому также смягчил падение. Девочка поднялась на ноги и пошла к дому, крича о помощи.

Автор: Daily Mail Юеюе выжила после падения с 17 этажа

Автор: Daily Mail Дом, из окна которого упала девочка ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетняя беременная умерла в больнице

Юэюэ получила незначительный ушиб печени и небольшое перелом ребер, говорят врачи.

"Я вернулась домой и была поражена толпой соседей вокруг моей внучки на первом этаже. Немедленно позвонила родителям и они отвезли ее в больницу", - говорит женщина.

Это чудо, что ребенок выдержала такое падение, говорит врач Сюй Бег.

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