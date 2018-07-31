2-летний ребенок выжил после падения с 17-го этажа

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
1 Просмотров: 2097
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1701
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 243
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 5067
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5706
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1503
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6255
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10422
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4878
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 954
Фото
Все фото
4
4
4
4
10
В Китае массово конфискуют гробы
В Китае массово конфискуют гробы
&quot;Никогда не слышала таких криков&quot;: кошка застряла в ловушке
"Никогда не слышала таких криков": кошка застряла в ловушке
Мужчине у которого от солнца &quot;плавится&quot; кожа, изготовили маску-копию лица
Мужчине у которого от солнца "плавится" кожа, изготовили маску-копию лица
Тысяча человек застряли на вулкане из-за землетрясения
Тысяча человек застряли на вулкане из-за землетрясения
Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер
Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер
Видео
Все видео
Воры похитили акулу в детской коляске
Воры похитили акулу в детской коляске
"То есть китаянка" - британский министр перепутал национальность жены
"То есть китаянка" - британский министр перепутал национальность жены
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Крокодил вцепился дрессировщику в руку (видео 18+)
Крокодил вцепился дрессировщику в руку (видео 18+)
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1467
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2997
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 648
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4923
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 630
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 16:07

2-летний ребенок выжил после падения с 17-го этажа

  Комментировать

Китаянка Юэюэ, 2,5 года, выжила после падения с 17 этажа в китайском городе Цзянсу. Теперь ее называются "маленькая супер-девочка".

Баба оставила ребенка одного и она выпала из окна. Оказавшись на земле, встала и начала кричать родителей, рассказывает Daily Mail.

Женщина ухаживала девочку в отсутствие родителей. Вышла в бакалейной лавки за продуктами. Юеюе проснулась и пошла искать ее. Выглянула в окно и выпала. Ребенок затормозила о деревья внизу. Грунт был мокрым от дождя, поэтому также смягчил падение. Девочка поднялась на ноги и пошла к дому, крича о помощи.

Автор: Daily Mail
  Юеюе выжила после падения с 17 этажа
Юеюе выжила после падения с 17 этажа
Автор: Daily Mail
  Дом, из окна которого упала девочка
Дом, из окна которого упала девочка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетняя беременная умерла в больнице

Юэюэ получила незначительный ушиб печени и небольшое перелом ребер, говорят врачи.

"Я вернулась домой и была поражена толпой соседей вокруг моей внучки на первом этаже. Немедленно позвонила родителям и они отвезли ее в больницу", - говорит женщина.

Это чудо, что ребенок выдержала такое падение, говорит врач Сюй Бег.

Утром 31 июля в реке Тиса вблизи села Дротинцы Виноградовского района Закарпатья нашли тело 9-летнего Вадима Козьмы. Было недалеко от того места, где мальчик и его подруга Наталья Ракушинець, 10 лет, исчезли 29 июля. Когда не вернулись с прогулки - родители обратились в полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2-летний ребенок выжил после падения с 17-го этажа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 86499
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 55904
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 48169
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 39604
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 30531
Мир
Смоленская трагедия: Кремль неожиданно пошел на уступки
Смоленская трагедия: Кремль неожиданно пошел на уступки Просмотров: 135
Священнику запретили видеться с Сенцовым
Священнику запретили видеться с Сенцовым Просмотров: 126
Воры похитили акулу в детской коляске
Воры похитили акулу в детской коляске
 Просмотров: 225
В Китае массово конфискуют гробы
В Китае массово конфискуют гробы
4
 Просмотров: 1809
Лидер белорусской оппозиции прокомментировал инсульт Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции прокомментировал инсульт Лукашенко Просмотров: 2530
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
10
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
5
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
3
В России военный корабль врезался в опору моста
Голосов: 2893
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua