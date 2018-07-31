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вторник, 31 июля 2018 13:22

Нашли пропавшего у реки 9-летнего парня

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Нашли пропавшего у реки 9-летнего парня
В реке Тиса нашли тело 9-летнего Вадима Козьмы. Фото - ГУНП в Закарпатской области

Утром 31 июля в реке Тиса вблизи села Дротинцы Виноградовского района Закарпатья нашли тело 9-летнего Вадима Козьмы. Было недалеко от того места, где исчезли дети.

Поиски Вадима продолжались более суток. Эту информацию подтвердил председатель Фанчиковского сельского совета Юрий Марьян.

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По его словам, утром к поискам парня присоединились володазы из Ужгорода. Его подругу 10-летнюю Наталью Ракушинец до сих пор не нашли. Для ее поисков задействованы 2 бригады спасателей, полиция, нацгвардейцы и местные жители. Прочесывают прибрежную полосу.

9-летний Вадим Козьма и 1Наталья Ракушинец, 10 лет, исчезли 29 июля в селе Дротинцы Виноградовского района вблизи речки Тиса. Когда не вернулись с прогулки - родители обратились в полицию.

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