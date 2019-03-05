21-летняя модель стала самым молодым миллиардером в истории

Модель Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в истории. Фото: Vistanews

Самым молодым миллиардером в истории стала 21-летняя американская модель Кайли Дженнер.

Ее состояние оценивается в один миллиард долларов, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что Дженнер стала самым молодым миллиардером из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.

Кайли Дженнер стала известной после участия в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", в проекте она снималась 10 лет. Модельным бизнесом Кайли занималась с подросткового возраста.

Главным финансовым активом миллиардерши является компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году.

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До этого самым молодым миллиардером в истории был основатель Facebook Марк Цукерберг, свой первый мильярдерд он заработал в 23 года.

Самой богатой женщиной мира стала наследница известной компании L'Oréal Беттенкур Майерс. Она лидирует по версии журнала Forbes. Ее финансовый капитал оценивается в $ 49,3 млрд.