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четверг, 03 декабря 2020 10:57

2020 стал одним из самых жарких - ООН

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2020 стал одним из самых жарких - ООН
Этот год стал годом новых явлений погоды и экстремальных температур, особенно в Арктике. Фото: pixabay

2020 год, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВМО, этот год может побить рекорд 2016-го, сообщает France 24.

ВМО считает, что этот год, вероятно, станет 2-м самым теплым годом в истории наблюдений, а средние температуры покажут максимум за последние 6 лет - с 2015 до 2020 года.

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"Среднемировая температура 2020-го будет примерно на 1,2 градуса выше чем доиндустриальный уровень", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Этот год стал годом новых явлений погоды и экстремальных температур, особенно в Арктике. В Австралии, Сибири и на западном побережье США массивно горели леса, а в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии наблюдались сильные наводнения. В США закончились названия для ураганов - их было много.

ВМО назвала данные предыдущего отчета о состоянии глобального климата, включающего в себя показатели с января по октябрь. Окончательный отчет 2020 года обнародуют в марте следующего года.

Группа международных ученых опровергла популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени. Более ранние научные модели прогнозировали, что к концу века начало осени может перенестись на 2-3 недели позже. Согласно новым расчетам, осень может наступить на 6 дней раньше.

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03
декабря

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