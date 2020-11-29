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Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

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Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении
Более ранние научные модели прогнозировали, что к концу века начало осени может перенестись на две-три недели позже. Фото: Pixabay

Группа международных ученых опровергла популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени.

Более ранние научные модели прогнозировали, что к концу века начало осени может перенестись на две-три недели позже. Согласно новым расчетам, осень может наступить на шесть дней раньше. Выводы группы исследователей опубликованы в журнале Science.

Выводы исследователей основаны на наблюдениях за объемами потребления деревьями углекислого газа и время опадания листьев. По их словам, эти процессы оказывают большое влияние на управление климатом.

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"Десятилетиями мы считали, что период вегетации у деревьев увеличивается, а опадение листьев происходит позже. Однако новое исследование показывает, что из-за ускорения роста деревьев листья опадают раньше ", - пояснил швейцарский ученый Томас Кроутер.

Специалисты считают, что их открытие позволит взглянуть на глобальное потепление с другой стороны и выработать новые меры по борьбе с его последствиями.

Ранее ученые заявили, что сокращение выбросов CO2 не спасет Землю, но есть альтернатива для решения этой проблемы.

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