2 тыс. ковид-вакцины уничтожили из-за проблем с морозилкой

В США уничтожили почти 2000 доз вакцины от COVID-19. Фото: Reuters

В США испортились 1900 доз ковид-вакцины Moderna.

Это произошло в больнице в Бостоне после того, как морозильную камеру случайно отключили от сети. Об этом сообщает The Independent.

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На морозильной камере была установлена ​​система мониторинга и сигнализации, однако она не сработала.

Для установления причин инцидента и неисправности системы проводится расследование. Чтобы не допустить срыв вакцинации в медцентре, испорченные вакцины заменяют.

Украинцы, скорее всего, смогут купить в аптеках вакцину от коронавируса перед началом лета. В то же время по национальному плану, все желающие в Украине должны получить прививку бесплатно.