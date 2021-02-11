18-летняя звезда TikTok покончила с собой

Фото: @dazhariaa

Американская TikTok-блогерка 18-летняя Дажария Квинт Нойес Шаффер, более известная как Dee, покончила с собой.

Девушка повесилась, сообщило издание People.

В TikTok на Шаффер подписано около 1,6 млн пользователей. Она также активно вела Instagram и YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участились подростковые суициды: что говорят психологи

"Она была моим маленьким лучшим другом, и я ни в коем случае не был готов похоронить своего ребенка. Она была так счастлива и всегда радовалась, когда я возвращался домой. Я только хотел бы, чтобы она рассказала мне о своем стресс и мысли о самоубийстве . Мы могли бы вместе с этим справиться ", - написал отец Рахим Алла.

Стало известно, что девушка боролась с психическим расстройством.

Бывшая девушка чемпиона мира по футболу и победителя Лиги чемпионов в составе "Баварии" Жерома Боатенга 25-летняя Кася Ленгардт умерла всего через неделю после развода со знаменитым футболистом.