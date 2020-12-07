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понедельник, 07 декабря 2020 11:46

12 лет за решеткой: Россия обвинила украинского экс-футболиста в шпионаже

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12 лет за решеткой: Россия обвинила украинского экс-футболиста в шпионаже
Экс-футболиста Висилия Василенка обвинили в шпионаже. Фото: terrafootball.club

Российский Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василия Василенко до 12 лет лишения свободы за шпионаж.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Материалы уголовного дела засекречены. Судебный процесс в отношении мужчины проходил в закрытом режиме.

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Василенко задержали в октябре 2019 года. Сначала его обвинили в контрабанде опасных веществ и вооружении.

Весной 2020 ему инкриминировали "шпионаж в пользу Украины".

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что Василенко был задержан в Москве, "когда пытался приобрести списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Минобороны Украины".

Источник рассказал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, которое разработали в СССР в 1960-х.

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований ДНР, которая действовала в Лиманском районе Донецкой области.

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07
декабря

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