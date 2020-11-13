102-летняя женщина победила Covid-19

Женщина заразилась коронавирусом в доме престарелых.

В Грузии вылечили от Covid-19 вылечили 102-летнюю пациентку.

Женщину должны выписать из медучреждения 14 ноября. Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

"Старушка находилась в доме престарелых, где и заразился коронавирусом. Около двух недель назад ее госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами Covid-19", - говорится в сообщении.

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Медицинский директор клиники Нодара Маглаперидзе отметил, что самочувствие женщины хорошее.

Сообщается, что первый случай заражения коронавирусом в стране обнаружили 26 февраля. На данный момент подтверждено 73154 случая инфицирования. Выздоровели 55511 человек, умерли 636.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных корнавирусом - 11 787. Из них детей - 388, медработников - 555. По состоянию на утро 13 ноября имеем 512652 лабораторно подтвержденные случаи Covid-19.