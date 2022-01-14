$90 тыс. штрафа за плохой отзыв: отели Таиланда судятся с гостями

Против туристов начали заводить уголовные дела. Фото: pixabay.com

Отели Таиланда начали судиться с гостями, которые пишут им негативные отзывы.

Туристам грозят штрафы за критику в интернете, а иногда даже тюрьма, пишет Vice World News.

"Курорты требуют публичных извинений и огромные суммы компенсации за ущерб репутации. Сейчас одной из туристок грозит судебный иск за то, что она оставила плохой отзыв об отеле", - говорится в сообщении.

19 декабря гостья отеля по имени Кхинг выразила недовольство своим роскошным номером. В обзоре на сайте Agoda туристка назвала курорт "слишком дорогим" и не оправдавшим ожиданий. Через некоторое время она удалила комментарий.

"Номер не выглядел таким же новым, как в рекламе, там было грязно. Я не могла позвонить на ресепшн из своей комнаты. Сотрудники ночной смены были не очень вежливы", - написала туристка.

Сначала отель опубликовал на Agoda краткое извинение, но позже руководство заведения передумало. Гости отправили официальное требование удалить отзыв и опубликовать публичное извинение в пяти газетах на тайском языке в течение недели. В случае отказа Кхинг грозит открытие уголовного дела. Курорт также требует от женщины штраф в размере $90 тыс.

Сейчас дело находится на рассмотрении, неизвестно, планирует ли туристка выполнять требования.

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В конце сентября 2020-го американца арестовали в Таиланде по обвинению в порче репутации отеля. Он писал негативные отзывы в интернете. На популярном сервисе для туристов TripAdvisor мужчина пожаловался, что столкнулся с неприятным обслуживанием.