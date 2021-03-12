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пятница, 12 марта 2021 11:06

В Нидерландах женщины после 30 лет обстригают волосы
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Нидерландки не гонятся за трендами и часто носят удобную одежду
Фото: @lindatol_
Нидерландки не гонятся за трендами и часто носят удобную одежду
Нидерландки не гонятся за трендами и часто носят удобную одежду
Нидерландки не гонятся за трендами и часто носят удобную одежду
Нидерландки не гонятся за трендами и часто носят удобную одежду

В Нидерландах почти все женщины после 30 лет имеют короткие прически. Волосы обрезают после того, как рожают детей.

Об этом Gazeta.ua рассказала писательница Оксана Лозинская. Она 13 лет живет и работает в Нидерландах.

"После 30 почти все нидерланкb обрезают волосы и делают короткие прически. У них появляются дети, времени остается меньше, и так легче. Ходят совсем коротко стриженные", - сказала она.

"В Украине почти у всех женщин ногти накрашены, а тут раз в три недели здесь никто себе не может позволить уделять столько времени своим ногтям. Если в Голландии женщина такая же женственная и ухоженная, как у нас в Украине, к ней относятся с сомнением, типа, а кто с этим все платит? Потому что женщина сама должна иметь возможность за это платить. Голландки за собой ухаживают, но по крайней мере наполовину меньше, чем украинки", - добавила Оксана Лозинская.

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По наблюдениям писательницы, внутренние ценности для голландцев гораздо важнее, чем внешнее отражение.

"Их на интересует, как вы выглядите, как одеты, окрашенны ли у вас волосы, есть ли макияж. Их интересует, кто вы, что можете, с чего состоите, можно ли с вами построить бизнес, договориться, хорошо пообщаться или провести время. Поэтому когда наши женщины приезжают туда, все такие разодетые и сексуальные, их здесь не воспринимают. Мне об этом никто не рассказал. Я раньше носила открытое декольте и не могла понять, почему меня не воспринимали. Я была там всегда одна из самых ярких женщин", - поделилась Оксана Лозинская.

Жительницы страны тюльпанов осознанно не следуют тенденциям, навязаным извне. Из года в год нидерландка придерживается стиля, который сформировался внутри страны. Это — цветочная туника, вязаный кардиган поверх, леггинсы и трикотажная юбка до колена, а на ногах — челси.

Несмотря на то, что Нидерланды славятся своими дизайнерами (Iris van Herpen, Elza Wandler, Viktor & Rolf) тренды приживаются медленно или совсем обходят стороной.

Автор: Валерия Радзиевская
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