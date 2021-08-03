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пятница, 06 августа 2021 19:36

В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
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В Неаполе улицы убирают только раз в год, говорят местные
Фото: предоставил Алексей Ящук
В Неаполе улицы убирают только раз в год, говорят местные
В Неаполе улицы убирают только раз в год, говорят местные
В Неаполе улицы убирают только раз в год, говорят местные
В Неаполе улицы убирают только раз в год, говорят местные

В итальянском Неаполе улицы убирают только раз в год. В городе много карманников и шума.

Такие впечатления привез из Неаполя исполнительный директор аутсорсинговой компании и фронтмен рок-группы "Антистатик" Алексей Ящук.

"Мы с женой провели в этом городе 2 дня и 3 ночи, и уже в первый вечер начали мечтать о том, как мы оттуда уедем. На каждом вокзале нам предлагали наркотики; в маленьком магазинчике владелец-индус, когда увидел в моем кошельке 300 евро , шепотом посоветовал не выходить с такой суммой в город. На каждом шагу попытаются обмануть: содрать дополнительную плату за жилье, добавить несколько евро к счету в кафе ", - рассказал Алексей.

"24 часа в сутки по всем, даже маленьким и узким улочкам ездят мопеды, из-за которых просто невозможно нормально спать. Даже хорошие места в городе выглядели как-то убого на фоне рваных, серых или расписанных стен, облупленных домов, вывешенного абсолютно везде белья. Запах Неаполя - это запах секонд хенда. Такое впечатление, что стирают здесь с утра до ночи. Даже центральные улицы, на которых находится подавляющее большинство памятников, ничем не отличаются от "нецентральных". Неаполь называют "помойкой Италии". Как нам сказал один местный житель, в Неаполе улицы убирают только раз в год, на какой-то местный праздник. И мы приехали буквально за 2 дня до этого праздника", - добавил он.

Интервью с Алексеем Ящуком читайте в журнале Країна.

Винничанка Елена Мартынюк 11 лет назад переехала в Неаполь. Сперва юная девушка приехала к маме, которая уже раньше здесь работала в семье итальянцев. Сейчас украинка имеет блог, за которым следит около 100 тысяч человек из разных уголков мира. За это время сменила несколько работ и нашла свое дело.

Автор: Валерия Радзиевская
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