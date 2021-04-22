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четверг, 22 апреля 2021 00:34

"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
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Первая работа была в кондитерском цехе, где делали круассаны
Фото: предоставлено Еленой Мартынюк
Даже на минимальную зарплату в Неаполе можно купить качественные продукты и одежду
Даже на минимальную зарплату в Неаполе можно купить качественные продукты и одежду
Лена вместе с мамой. Она переехала в Италию 22 года назад
Даже на минимальную зарплату в Неаполе можно купить качественные продукты и одежду

Винничанка Елена Мартынюк 11 лет назад переехала в Неаполь. Сперва юная девушка приехала к маме, которая уже раньше здесь работала в семье итальянцев. Сейчас украинка имеет блог, за которым следит около 100 тысяч человек из разных уголков мира. За это время сменила несколько работ и нашла свое дело.

"Моя мама успешный юрист. В 90 годах, когда в Украине началась нестабильная ситуация, мама села на автобус в Италию и уехала на заработки. Мы с сестрой приезжали к маме летом, ходили вместе на море и проводили время вместе. Но никогда не думали о том, чтобы переехать сюда жить и работать", - говорит Gazeta.ua Елена.

До Италии год жили в Латинской Америке, в поселке, который находился у подножия вулкана "Везувий". Это и помогало в дальнейшем, потому что не было страха эмиграции при других переездах.

" В 24 года, когда приехала к маме из Винницы, мне казалась Италия скучной. Жизнь резко изменилась. Из беззаботных встреч с подружкам встал вопрос, который задают все эмигранты: "Где заработать деньги?". А на работу никто не брал. Не было знания языка, а все дипломы и аслуги, которые имеешь на родине, там и остались. Здесь они ненужные", - вспоминает Елена.

Первая работа была в кондитерском цехе, который содержала семья итальянцев. Директору было 86 лет. Также в цехе работал сын и внук. Такие семейные бизнесы в этой стране в большинстве.

"Работали с 5 утра до обеда. В цехе делали круассаны. Естественно, что нас, эмигранток к такой работе не подпускали. Поэтому сначала мыли посуду и противни на которых готовили выпечку. Позже допустили к процессу закручивания круассанов. В неделю имела 100-120 евро заработка", - говорит Елена.

Позже работала в бариста. Но итальянцы так быстро готовят кофе, а еще быстрее его пьют, что украинка не успевала.

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"С первого дня искала работу, которая не будет нуждаться в физической силе. Хотела найти фирмы, которые бы начали открывать свои рынки в Украине. Я бы помогала с переводами и сопровождением документации. С фирмами не получилось, а вот переводчиком я стала", - добавляет.

Позже создала интернет магазин одежды из Италии, который продавала в Украине. Но доход это давало небольшой.

"Потом нашла работу помощницей по хозяйству у одного состоятельного мужчины. Ухаживала за ним с 8 утра до обеда. Работа была легкая. С мамой переехали в трехкомнатную квартиру и купили подержанную машину", - добавляет.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Недавно Оксана посчитала, что на жизнь в Польше нужно 6 тысяч злотых или 45 тыс.грн. Дороже всего обойдется аренда жилья.

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