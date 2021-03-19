В Малайзии ела самое вкусное мороженое - путешественница

Фото: предоставила Оксана Лозинская

Малайзия - пример того, как много разных этнических групп могут сравнительно мирно ужиться на одной территории. Об этом рассказала Gazeta.ua писательница и преподаватель Оксана Лозинская, которая несколько лет назад осуществила многомесячное путешествие по Юго-Восточной Азии.

"В Малайзии я была в столице Куала Лумпур. Этот город, куда мне удалось вылететь из Непала после землетрясения. Очень красивая страна, известная среди туристов, путешествующих Азией. Мультикультурная и мультиэтническая. Пример как столько разных групп могут сравнительно мирно ужиться на одной территории. Большинство мусульман, хотя есть представители и других вероисповеданий. Ислам - государственная религия, в государственных школах - обязательный предмет", - поведала писательница.

"Помню, как была удивлена, что на улицах в городах можно увидеть молодых девушек в стильных мусульманских платках. Удивляла картинка, что только платок, а вся остальная одежда могла быть произвольной - джинсы, кроссовки. То же касалось даже маленьких девочек: головки покрыты платками, одежда - разная. В Малайзии я ела самое вкусное в мире мороженое. Красивый сад бабочек, зоопарк, парк орхидей.

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Стала очевидицей индийской свадьбы, которая поразила цветами, поведением молодых, открытостью к нам, туристам", - рассказала Оксана Лозинская.

Малайзия находится в самом сердце Юго-Восточной Азии, по площади сравнима с Японией и имеет население свыше 26 млн человек. Страна разделена на 2 основные области: полуостровная, ограничена Таиландом, Малаккский пролив и Южно-Китайским морем, и Восточная Малайзия, 2 штата которой - Саравак и Сабах - расположены на острове Борнео, Калимантан, и отделены от полуострова 800-километровой полосой Южно-Китайского моря . Несмотря на стремительное развитие Малайзии в современную эпоху, она по-прежнему остается полиэтнической, многоязыковой и мультикультурной страной. Мультикультурализм является важнейшим фактором экономической и политической жизни Малайзии. Здесь есть все - от песчаных пляжей, широких рек и бескрайних лесов до высоких небоскребов и широких скоростных автомагистралей: Малайзия не обманывает ожидания гостей и туристов.