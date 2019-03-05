Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки

Древние дубы- гиганты достигли 30 метров в высоту и до сих пор плодоносят

Уникальные тысячелетние дубы еще казацких времен можно увидеть в селе Стужица Великоберезнянского района Закарпатья.

Два старейших дубы Украины растут на территории Ужанского национального парка. Они пережили крещение Руси, открытие Колумбом Америки и Наполеоновские войны, сообщает "Первый".

Древние дуби- гиганты достигли 30 метров высотой, распустили кроны до 25 метров, и до сих пор плодоносят. Одного из них так и назвали - Дуб-чемпион, ведь прожил великан 1300 лет. Диаметр ствола дерева настолько широк, что чтобы обнять его, нужно около 10 человек. Внутри в стволе может поместиться до 3 человек.

Рядом растет Дед-дуб, он на 200 лет моложе. Возраст дубов-долгожителей определяли в 2012 году чешские специалисты из арбористики.

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"Под этими дубами мог сидеть сам Жюль Верн. Известно, что писатель находился в лесах Стужицы. Он приезжал сюда, чтобы осмотреть территорию, где упал самый большой в Европе метеорит", - сообщает телеканал.

Туристы в этих краях бывают не часто. Но они уверяют, что дубы имеют особую энергетику, которую дарят всем, кто к ним прикоснется.

Чтобы сохранить уникальность деревьев, вскоре из потомков Деда-дуба и Дуба-чемпиона в области планируют высадить еще и самую длинную дубовую аллею. Она объединит несколько сел, чтобы продолжить поколения могучих дубов Закарпатья.

В урочище Юзефин, что возле села Глинное Рокитновского района растет тысячелетний дуб. Дерево занесено в Книгу рекордов Украины и является местной туристической достопримечательностью - у него фотографируются молодожены к счастью в семейной жизни. Ширина дуба -8,4 метра, а высотой дерево достигает 20 метров.